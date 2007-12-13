Тюрьма для «чайников»

Прописка не по паспорту



ДЛЯ человека, первый раз оказавшегося в тюрьме, это равносильно высадке на другую планету. И чтобы сохранить разум, здоровье и достоинство, вести себя при этом контакте с «чужой цивилизацией» требуется максимально осмотрительно и осторожно. Так, при попадании в камеру, где находятся другие подследственные или осужденные, не принято протягивать и пожимать руки. Приветствовать сокамерников обычным: «Здравствуйте!» или «Добрый день!» тоже не рекомендуется. Запрещены обращения типа «Мужики!». «Правильной» формой приветствия является, например, «Мир вашему (общему) дому!». Первое, с чем сталкивается человек, попадая в камеру (подследственный – в СИЗО, осужденный – в «осужденку»), это так называемая прописка. Тюремная «прописка» не имеет никакого отношения к паспортным данным, хотя цель у нее точно такая же – определить место арестанта и его положение в обществе. В данном случае – в тюремном обществе. Есть много типичных вопросов, которые задают вновь прибывшему в процессе «прописки». Например, показывается костяшка домино «шесть-пять». Предлагается выбрать. После сделанного выбора могут объявить, что пятерка означает «петух», а шестерка – «шестерку» (ложкомоя). А можно было бы выбрать и черточку между ними, что ничего не означает. Специально для новичка могут оставить свободными крючки для одежды под номерами 5 и 6. Но вещи можно бросить и на койку или скамейку...



Борьба за огонь



У ОБИТАТЕЛЯ тюрьмы, как и у первобытного человека, одна из главных жизненных задач состоит в добывании огня. Огонь нужен для прикуривания сигарет, для заваривания чифиря, для приготовления неказенной еды, для обеззараживания татуировочных инструментов, для изготовления всевозможных приспособлений и так далее. Спички в камере есть не всегда, а зажигалки разрешают не во всех тюрьмах, да и они быстро заканчиваются. С целью экономии драгоценных спичек их аккуратно режут лезвием пополам от основания к головке, а некоторые умельцы умудряются делить одну спичку на четыре части!

При полном отсутствии спичек единственным источником энергии остается электросеть. Как же прикурить от розетки? Самый простой вариант – от кипятильника, который без воды разогревается достаточно сильно.

Для того чтобы вскипятить воду или поджарить нехитрую снедь (картошка, лук, жир), необходим настоящий огонь. В этом случае заключенные пользуются «факелами».

Факел делается из одноразовых шелестящих пакетов, которые сворачиваются в плотный рулон. На создание одного факела требуется 15–20 пакетов. При поджигании такой факел не дает дыма, и можно не опасаться действий охраны.

Туалетные церемонии



В РОССИЙСКИХ тюрьмах нет отдельных туалетов. Туалет, как правило, находится непосредственно в камере и ничем не отделяется от остального пространства. Символические «занавесочки» и «перегордки», воздвигаемые заключенными, безжалостно изничтожаются охраной.

Учитывая то, что иногда площадь камеры составляет 7– 8 кв. м, «туалетная проблема» является одной из самых злободневных и пикантных в жизни обитателей тюрьмы. Все свои естественные надобности каждый обитатель камеры вынужден справлять на виду у всех остальных, под неизбежные в таких случаях сальные шуточки и издевательства. Тюремный туалет (на жаргоне – «параша», «дальняк») является причиной целого ряда ритуалов, табу и бытовых особенностей жизни камеры. Даже жалкая толщина арестантских матрасов связана с «туалетной проблемой». Чтобы отбить неприятный запах, когда кто-то из обитателей камеры испражняется, соседи по камере выдергивают вату из матрасов и жгут ее.

После посещения туалета в камере обязательно нужно мыть руки. И дело не в гигиене – без такого ритуального омовения руки считаются «грязными», и все, к чему бы они не прикоснулись, считается «зафоршмаченым» («законтаченым», «запомоеным»). Забыв помыть руки, можно легко получить «чифирбаком» по голове. Первые разы просто напомнят, а если с памятью туго – подлечат таким незамысловатым способом.

Во время того, как кто-то испражняется, пищу принимать нельзя. Как и наоборот – если кто-то ест, идти в туалет нельзя. Те же правила распространяются на «пускание газов». Самый правильный шаг, когда человек «вписывается в хату», первым делом поинтересоваться, как осуществляется процедура дефекации, что позволено, а что нет.



Канализация. Connecting people!



ИНФОРМАЦИЯ и связь в тюрьме играют еще более важную роль, чем на воле. Поэтому огромное количество тюремных хитроумных изобретений связано с шифрованием, доставкой, передачей и приемом информации. Самое простое из них – это «канатные дороги», которыми буквально опутаны внешние стены изоляторов и тюрем.

Канатные дороги бывают короткими (с соседними камерами вдоль стен) и длинные – с соседними корпусами. Чтобы установить дальнюю дорогу (обычно это делается, естественно, ночью), надо взять тоненькую легкую контрольку, изготовленную обычно из нитки полусинтетических носков. Если используют носки, то, распуская их, аккуратно отделяют синтетическую нить от хлопчатобумажной и сплетают шнур почти неограниченной длины. Затем делают «ружье» – из газет сворачивается длинная трубка, которая проклеивается клейстером, приготовляемым из тюремного хлеба. Делается «пуля» – бумажная воронка, по диаметру соответствующая диаметру «ружья», на конец которой крепится небольшой грузик из хлебного мякиша и конец конт­рольки. Затем «пуля» по прин­ципу духового ружья силой выдоха выстреливается в нужном направлении. При небольшом расстоянии и гарантированной точности так даже иногда «застреливают» и сами арестантские записки – «малявы».

Также для коммуникации используются канализационные трубы. Стояк проходит сверху вниз через все этажи и к нему с двух сторон – из двух соседних камер – сходятся сливы от унитазов и умывальников. Чтобы поговорить по такому «телефону», надо удалить водную пробку из унитаза и прилегающей трубы. Для этого используют тряпку, которой воду вымачивают и затем выкручивают тряпку в какую-либо емкость или умывальник. Когда воды нет, то, наклонившись почти вплотную к отверстию, можно спокойно вести диалог даже через несколько этажей.

Автор благодарит Виталия Лозовского за предоставленную информацию и помощь в подготовке материала.