Граждане, куда вы претесь?

ВЛАСТИ Украины сделали совершенно ненужный подарок россиянам к выборам 2 декабря – приняли решение о депортации двух грузинских воров в законе – Камо и Бдже.

– Блин, у этих двоих ведь россий­ское гражданство, – досадливо посетовали корреспонденту «АН» отечественные специалисты по борьбе с оргпреступностью. – Что с ними делать, пока непонятно. У всего личного состава сейчас головы совершенно другим заняты – выборами.

– Что, оргпреступность туда переместилась?

– А вы как думаете? – вопросом на вопрос ответили мне.