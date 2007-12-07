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Граждане, куда вы претесь?

№ 49(83) от 05.12.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Олег УТИЦИН ]

Граждане, куда вы претесь?

ВЛАСТИ Украины сделали совершенно ненужный подарок россиянам к выборам 2 декабря – приняли решение о депортации двух грузинских воров в законе – Камо и Бдже.

– Блин, у этих двоих ведь россий­ское гражданство, – досадливо посетовали корреспонденту «АН» отечественные специалисты по борьбе с оргпреступностью. – Что с ними делать, пока непонятно. У всего личного состава сейчас головы совершенно другим заняты – выборами.

– Что, оргпреступность туда переместилась?

– А вы как думаете? – вопросом на вопрос ответили мне.

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