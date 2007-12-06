Думская ОПГ

СРАЗУ 12 депутатов Тверской городской думы были приговорены на днях к различным срокам лишения свободы.

По версии обвинения, с 3 ноября 2005 г. по 27 января 2006 г. ОПГ, в которую входили депутаты Тверской областной думы, получила более 4 млн. 296 тыс. руб. за незаконные дейст­вия и лоббирование интересов ряда предпринимателей.

На скамье подсудимых оказались депутаты Виктор Почтарев, Александр Жгутов, Владимир Ржеутский, Алексей Садов, Игорь Макаров, Алексей Куликов, Евгений Семенов, Алексей Платонов, Валентина Потапова, Андрей Доманин, Александр Блиновский, Татьяна Казаишвили. Они признаны виновными в получении взятки группой должностных лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Суд назначил бывшим народным избранникам от 2,5 до 7,5 лет лишения свободы.