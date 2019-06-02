Отец ограбившей банк кассирши сообщил об исчезновении дочери вместе с её семьёй

В Башкирии отец старшего кассира банка, которую подозревают в хищении более двадцати миллионов рублей, заявил о пропаже дочери и всей её семьи. Мужчина обратился к сотрудникам правоохранительных органов спустя сутки после того, как дочь перестала выходить на связь.

Житель Салавата рассказал, что пропала не только его дочь, но также её муж и двое детей. Они покинули дом утром 27 мая, после чего перестали выходить на связь, передаёт РИА Новости.

В МВД по Башкирии женщину подозревают в краже более двадцати миллионов рублей из банковской кассы, где она занимала должность старшего кассира. В полиции уже обратились к местным жителям с просьбой сообщить о её местонахождении.