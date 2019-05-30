"Мама года": в Британии лауреат премии убила не пускавшего ее в бар мужа
30 мая 2019, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]
В Великобритании лауреат премии "Мама года" убила супруга из-за того, что тот не позволил ей выпить спиртного: не пустил ни в бар, ни в магазин за алкоголем. Об этом 30 мая пишет газета Daily Mail.
Суд признал 42-летнюю жительницу британского города Гейтсхэд Xeлену Карин Атай виновной в непредумышленном убийстве супруга, которое произошло в ходе разгоревшегося бытового конфликта.
Инцидент произошел в октябре прошлого года. В ходе ссоры с мужем Атай нанесла супругу два ножевых ранения в сердце. На суде женщина заявила, что сделала это, опасаясь за собственную жизнь.
По ее словам, мужчина вел себя агрессивно, нанес ей несколько ударов. Однако сразу после появления полиции в их доме женщина все отрицала, заявляя, что муж ссорился с кем-то по телефону.
Хелена стала лауреатом премии за сбор средств на лечение дочери. Девочку так и не сумели спасти. Ножевые ранения супругу женщина нанесла в место под татуировкой, посвященной их погибшему ребенку.