Бывший мэр Тегерана признался, что сам убил жену

Экс-мэр иранской столицы признался в убийстве своей жены. В прокуратуре Тегерана заявили, что бывший глава города сам сдался работникам правоохранительных органов.

«Наджафи признался в убийстве супруги, объяснив совершенное преступление семейными неурядицами», - сообщил представитель прокуратуры Тегерана Мохаммад Шарияри.

Ранее стало известно, что жену Мохаммад Али Наджафи нашли обнаружили погибшей в доме одного из элитных районов столицы Ирана. Женщина была застрелена, передаёт РИА Новости.