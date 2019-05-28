Бывший мэр Тегерана признался, что сам убил жену
28 мая 2019, 20:57 [ «Аргументы Недели» ]
Экс-мэр иранской столицы признался в убийстве своей жены. В прокуратуре Тегерана заявили, что бывший глава города сам сдался работникам правоохранительных органов.
«Наджафи признался в убийстве супруги, объяснив совершенное преступление семейными неурядицами», - сообщил представитель прокуратуры Тегерана Мохаммад Шарияри.
Ранее стало известно, что жену Мохаммад Али Наджафи нашли обнаружили погибшей в доме одного из элитных районов столицы Ирана. Женщина была застрелена, передаёт РИА Новости.