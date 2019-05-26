В Московской области таксист начал стрелять из пулемета возле жилого дома

В подмосковном городе Одинцово водитель такси возле жилого дома открыл стрельбу из пулемёта. В пресс-службе МВД по региону сообщили, что мужчину уже разыскивают.

Инцидент случился в микрорайоне «Новая Трехгорка». Согласно видеозаписям, полученным с камер наблюдения, у водителя популярного сервиса «Яндекс.Такси» произошёл конфликт с местной компанией, некоторые из участников которой были пьяны.

Завязалась драка, в ходе которой водитель достал пулемёт из багажника и открыл стрельбу, передаёт Lenta.Ru.

В соцсетях авторы поста, опубликовавшие видео, утверждают, что мужчина стрелял из пистолета-пулемёта ПП-92 «Кедр».