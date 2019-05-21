МВД раскрыло сеть лжемедицинских клиник в Москве, Петербурге и нескольких российских регионах

МВД России раскрыло сеть "медицинских" клиник, в которых работала группа лжеврачей. Работающие в фиктивных медцентрах лжеврачи обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей. Злоумышленники звонили предполагаемым и приглашали пройти бесплатное обследование.



Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что сотрудники call-центров лжеклиник убеждали граждан пройти обследование. Когда пациент приходил на прием, работники учреждения, у которых не было медицинского образования, ставили людям диагноз и убеждали, что ему необходимо срочно начать дорогостоящее лечение. Граждан запугивали и уговаривали оформлять кредиты на крупные суммы.

Такие клиники были открыты в Москве, Петербурге, Чувашии, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областях пошли обыски. В них проведены обыски. При обыске в офисах оперативники изъяли деньги, технику, электронные носители информации и бухгалтерские документы, - передает РИА Новости.

По данному факту в возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Задержаны 25 человек.

В МВД установили, что руководил сетью ранее судимый иностранец.