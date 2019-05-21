МВД раскрыло сеть лжемедицинских клиник в Москве, Петербурге и нескольких российских регионах
21 мая 2019, 08:03 [ «Аргументы Недели» ]
МВД России раскрыло сеть "медицинских" клиник, в которых работала группа лжеврачей. Работающие в фиктивных медцентрах лжеврачи обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей. Злоумышленники звонили предполагаемым и приглашали пройти бесплатное обследование.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что сотрудники call-центров лжеклиник убеждали граждан пройти обследование. Когда пациент приходил на прием, работники учреждения, у которых не было медицинского образования, ставили людям диагноз и убеждали, что ему необходимо срочно начать дорогостоящее лечение. Граждан запугивали и уговаривали оформлять кредиты на крупные суммы.
Такие клиники были открыты в Москве, Петербурге, Чувашии, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областях пошли обыски. В них проведены обыски. При обыске в офисах оперативники изъяли деньги, технику, электронные носители информации и бухгалтерские документы, - передает РИА Новости.
По данному факту в возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Задержаны 25 человек.
В МВД установили, что руководил сетью ранее судимый иностранец.