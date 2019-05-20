Полицейский, сбивший подростка, рассказал, что перед аварией пил пиво

Полицейский из Саратова, которого обвиняют в ДТП, где погиб один подросток, признался, что незадолго до того, как сесть за руль, выпил пива. Также мужчина рассказал, что не справился с управлением во время обгона.

17 мая 40-летний полицейский насмерть сбил 14-летнего ребенка. Другой подросток, которого задело машиной, госпитализирован.

«Я находился на рыбалке на пруду, примерно в шесть-семь часов вечера я употребил спиртные напитки - пиво, - после чего выдвинулся домой по Песчано-Уметской улице. Примерно на участке дороги по улице Песчано-Уметская, дом №28Б, я догнал автомобиль ГАЗ, решил его обогнать, обгон я совершил, но, перестраиваясь в свой ряд, не справился с управлением, выехал на обочину, где сбил ребенка», - передают следователи слова виновника аварии.

Полицейский признал, что ДТП произошло из-за его неосторожности, автомобиль был исправен. Теперь мужчине грозит наказание сроком до 7 лет лишения свободы, передаёт РИА Новости.