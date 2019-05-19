Пенсионер из Подмосковья ранил ножом знакомого

В Подмосковье мужчина-пенсионер ранил своего знакомого ножом, после чего пострадавший был госпитализирован. Инцидент произошёл в посёлке Мостовик Сергиево-Посадского района.

Полицейские задержали пенсионера 1948 года рождения. В ходе семейного застолья произошёл конфликт, после чего мужчина ранил ножом в живот своего знакомого 1975 года рождения. Пострадавшего доставили в местную больницу врачи скорой помощи, передаёт «Подмосковье сегодня».

Следователи сообщают, что в отношении задержанного пенсионера возбуждено уголовное дело.