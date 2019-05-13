В Омске школьница убила отца из-за немытой посуды

В Омске 16-летняя девушка убила своего отца в ходе скандала из-за невымытой посуды. Погибшего 55-летнего мужчину обнаружили врачи скорой помощи. Известно, что между отцом и дочерью были напряжённые отношения.

Выяснилось, что омич проживал в квартире вдвоём со своей 16-летней дочерью, с которой у них часто бывали ссоры. В один из таких скандалов отец пытался заставить девушку помыть грязную посуду, но она отказалась это делать.

«По версии следствия, в ходе ссоры девочка нанесла отцу, с которым проживала, множество ударов, в том числе молотком и ножом», - рассказали в региональном СУ СКР.

После этого девушка покинула квартиру, предварительно вызвав бригаду скорой помощи. Сейчас следствие выясняет все детали случившегося, в том числе условия проживания девушки. После судом будет определена мера наказания, передаёт "Российская газета".