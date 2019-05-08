Россиянину, ограбившему банк на Шпицбергене, вынесли приговор

Окружной суд Северного Тромса приговорил гражданина России к одному году и двум месяцам тюремного заключения за попытку ограбить банк на Шпицбергене в Норвегии. Об этом сообщает телеканал NRK. Суд вынес обвинительный приговор Кокорину и Мамаеву

Также россиянина обязали выплатить моральную компенсацию троим сотрудникам банка в размере 60 тысяч норвежских крон (приблизительно 6.9 тысячи долларов) из-за его угроз заряженным оружием.

Напомним, как ранее сообщали АН, ограбление произошло в декабре прошлого года в Sparebank 1 Nord-Norge. Вооруженный мужчина ворвался в банк полярного архипелага и вынес около 70 тысяч крон.

"Гражданин Российской Федерации, который находился на Шпицбергене в качестве туриста, взял ружье напрокат на законных основаниях в Лонгйире", - заявили тогда журналистам в местной полиции.

Мужчину по горячим следам задержали в центре города. Наличные конфисковали, а грабителя доставили в норвежский город Тромсе. Заметим, это первое ограбление банка за всю историю архипелага.

Адвокат россиянина Ульф Хансен сообщил, что решение об обжаловании приговора его подзащитным еще не принято: "Вердикт оказался сравнительно мягким, но хуже, чем мы надеялись", - сказал юрист.