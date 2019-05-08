Алтайскому депутату, убившему работника, грозит тюремный срок

В Алтайском крае следствие передало в суд дело об убийстве депутатом местного жителя. Расследование продолжалось в течение двух лет из-за угроз, поступавших от чиновника в адрес свидетелей.

«У депутата, который является директором организации в селе Алтайское, неофициально трудились несколько местных жителей. В мае 2014 года он рассчитался с двумя работниками спиртным. А когда увидел, что они не все сделали и начали распивать спиртное, то избил одного из них бейсбольной битой. От полученных травм потерпевший через несколько часов скончался в больнице», - рассказали в СК.

Долгое время дело не могли довести до суда по причине того, что депутат угрожал убийством всем свидетелям произошедшего. В итоге за два года следователи смогли собрать достаточное количество доказательств, чтобы направить дело в суд. В качестве наказания чиновник может получить до 15 лет лишения свободы, передаёт «Российская газета».