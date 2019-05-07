В Ногинске мужчина случайно застрелил свою жену, спасая свою машину

В Ногинске мужчина случайно ранил супругу, когда защищал свой автомобиль от предполагаемого злоумышленника. Женщина была доставлена в больницу, где вскоре скончалась, передаёт КП.

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Мужчина привёз жену в больницу, у женщины оказалось огнестрельное ранение. Со слов жителя Ногинска, 5 мая они с супругой отдыхали на даче, когда услышали, что кто-то стучит по их машине. Мужчина вышел на улицу, прихватив с собой незаконно хранящееся у него ружьё. Женщина последовала за мужем. На улице супруги обнаружили неизвестного, которого мужчина ударил прикладом охотничьего ружья. После этого последовал выстрел. Пуля попала женщине в грудную клетку, в течение часа она скончалась.

Сотрудникам правопорядка мужчина объяснил, что охотничье ружьё он нашёл в лесу пять лет назад. После происшествия он выбросил оружие в озеро.