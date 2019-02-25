В Кирове оставленный на неделю ребёнок умер от обезвоживания

Маленькая девочка провела одна дома почти неделю, в результате чего умерла от обезвоживания. Тело ребёнка обнаружила бабушка, которая пришла поздравить внучку с днём рождения.

Как сообщается, трёхлетний ребёнок оказался оставлен один дома из-за того, что мама с бабушкой не согласовали, кто будет присматривать за девочкой: каждая из женщин была уверена, что с малышкой останется другая.

По словам соседей, девочка часто оставалась одна, иногда этот срок мог доходить до трёх суток. Местный участковый был осведомлён о происходящем, но никаких действий не предпринимал.

Мать ребёнка заключена под стражу, ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего с особой жестокостью, передаёт Lenta.Ru со ссылкой на «Московский комсомолец». Сама женщина не считает себя виноватой в гибели дочери.