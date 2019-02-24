В Москве обокрали наркологическую клинику Стаса Пьехи

В воскресенье, 24 февраля, стало известно об ограблении в столичном районе Донской. По данным правоохранительных органов, были украдены деньги из наркологической клиники Стаса Пьехи.

Об этом сообщает Пятый канал. Неизвестные вскрыли дверь офиса и взломали сейф в кабинете учредителя, похитив 1.2 миллиона рублей. Отмечается, что здание клиники не было оборудовано сигнализацией.

Также известно, что безопасность медучреждения обеспечивало одно из частных охранных предприятий. Полицейские изучают записи камер, а также оставшиеся на некоторых поверхностях отпечатки пальцев.