В аэропорту Шереметьево задержали бельгийца, угрожавшего бомбой

В московском аэропорту Шереметьево задержан транзитный пассажир, угрожавший бомбой. Сообщается, что бельгиец вел себя агрессивно и громко разговаривал сам с собой по-французски.

Гражданин Бельгии прибыл в Москву из Таиланда накануне вечером, чтобы в тот же день с пересадкой вылететь в Париж. После посадки пассажир заявил, что у него имеется взрывное устройство, передают Вести.

В самолет вызвали полицейских, которые задержали мужчину. Правоохранители сообщили, что взрывное устройство у задержанного не обнаружено. Однако рейс отложили для дополнительных проверок.