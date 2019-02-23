В аэропорту Шереметьево задержали бельгийца, угрожавшего бомбой
23 февраля 2019, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]
В московском аэропорту Шереметьево задержан транзитный пассажир, угрожавший бомбой. Сообщается, что бельгиец вел себя агрессивно и громко разговаривал сам с собой по-французски.
Гражданин Бельгии прибыл в Москву из Таиланда накануне вечером, чтобы в тот же день с пересадкой вылететь в Париж. После посадки пассажир заявил, что у него имеется взрывное устройство, передают Вести.
В самолет вызвали полицейских, которые задержали мужчину. Правоохранители сообщили, что взрывное устройство у задержанного не обнаружено. Однако рейс отложили для дополнительных проверок.