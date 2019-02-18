В Белогорске отчим избил младенца за то, что тот капризничал
18 февраля 2019, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]
Годовалый ребёнок в тяжёлом состоянии доставлен в реанимацию городской больницы. Врачи обнаружили у младенца перелом основания черепа, ребер и руки, а также многочисленные ушибы. В настоящее время ребёнок находится в коме.
Отчима мальчика задержали сотрудники правоохранительных органов. 18-летний мужчина дал показания, в которых признался в содеянном. Свой поступок он аргументировал тем, что младенец сильно капризничал, передаёт РИА Новости.
Ранее судимый за побои, вымогательство и грабёж мужчина взят под стражу. В его отношении возбуждено уголовное дело. Отчима ребёнка обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего.