Чтобы ограбить салон связи, воры разобрали часть стены

В Подмосковье воры пробрались в салон сотовой связи, предварительно разобрав часть стены. Из магазина злоумышленники вынесли гаджеты общей суммой на пять миллионов рублей.

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городскому округу Жуковский Московской области задержаны двое приезжих из государств ближнего зарубежья в возрасте 27 и 40 лет, подозреваемые в совершении кражи. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 158 УК РФ», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При обыске по месту проживания задержанных сотрудники правоохранительных органов нашли большую часть похищенного из салона связи товара, передаёт РИА Новости.