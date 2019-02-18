Житель Волжского пошёл избавляться от трупа, но по пути встретил полицейских

Мужчина завернул тело друга в плед и в таком виде вынес на улицу. На вопрос сотрудников полиции о том, что он несет житель города Волжского ответил, что там тело, которое ему «подарили».

«Изначально свою причастность к убийству друга мужчина отрицал, поясняя следователям, что с его гостем расправился неизвестный, который в этот день в их компании распивал спиртное. Однако результаты первоначальных следственных действий, в том числе осмотра места происшествия, доказали обратное», - передаёт РИА Новости слова представителя следственного комитета.

Известно, что с убитым подозреваемый вместе учился. В результате пьяной ссоры мужчина ударил жертву по голове, а затем нанёс несколько ранений отвёрткой. Труп пролежал в квартире несколько дней. 47-летний мужчина сознался в убийстве, дело будет рассмотрено в суде.