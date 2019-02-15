Женщина убила сожителя в День всех влюблённых

Жительница Нижнего Новгорода обиделась на своего сожителя на то, что тот не почистил картошку. Ссора закончилась госпитализацией мужчины в больницу, где он и скончался.

В ходе допроса женщина призналась, что ссора произошла из-за того, что молодой человек отказался помочь ей в чистке картофеля. Обидевшись, она нанесла ему удар кухонным ножом, сообщает РИА Новости.

Раненного мужчину доставили в местную больницу, где он вскоре скончался от полученной травмы. В отношении женщины возбудили уголовное дело по обвинению в убийстве, теперь она ожидает оглашения меры пресечения.