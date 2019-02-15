В Сургуте задержали злоумышленников со взрывчаткой

В Сургуте местными силовиками были задержаны несколько злоумышленников, у которых обнаружили огнестрельное оружие и пояса смертников. Сообщается, что они планировали устроить теракт на одной из улиц города.

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«Экспертизы еще не было, но похоже, что пояса со взрывчаткой. У них также при себе было оружие», - рассказали в правоохранительных органах. По разным сведениям, количество задержанных составляет от двух до пяти человек. Предполагаемый теракт злоумышленники планировали совершить на проспекте Ленина, передаёт Lenta.Ru. В операции по задержанию преступников приняли участие сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии.