В Сургуте задержали злоумышленников со взрывчаткой
15 февраля 2019, 20:21 [ «Аргументы Недели» ]
В Сургуте местными силовиками были задержаны несколько злоумышленников, у которых обнаружили огнестрельное оружие и пояса смертников. Сообщается, что они планировали устроить теракт на одной из улиц города.
«Экспертизы еще не было, но похоже, что пояса со взрывчаткой. У них также при себе было оружие», - рассказали в правоохранительных органах. По разным сведениям, количество задержанных составляет от двух до пяти человек. Предполагаемый теракт злоумышленники планировали совершить на проспекте Ленина, передаёт Lenta.Ru. В операции по задержанию преступников приняли участие сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии.