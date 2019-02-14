В Москве приезжий мужчина убил кинорежиссера на глазах его семьи

В Москве в собственной квартире в одном из домов на улице Черняховского у станции метро "Аэропорт" убит режиссер короткометражных фильмов Илья Тихонович. Подозреваемый в убийстве Тихоновича задержан. Им оказался 39-летий мужчина, приехавший в столицу из Тамбова.

По версии следствия, злоумышленник набросился на многодетного кинорежиссера во время совсместно распития алкогольных напитков. СМИ пишут, что Тихонович познакомился с гостем столицы в баре неподалеку от своего дома и пригласил в гости.

Тихонович жил с супругой и детьми. Ночью они проснулись от крика главы семейства.

Злодей зарезал кинорежиссера практически на глазах пять детей и жены и сбежал с места преступления.

Задержать его удалось благодаря уличным камерам наблюдения.

Следственными органами Главного следственного управления СКР по городу Москве возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Оперативники, прибывшие в квартиру, обнаружили на теле убитого множественные колото-резаные ране.

По подозрению в совершении указанного преступления задержан подозреваемый 1980 года рождения. Установлено, что перед конфликтом, возникшем на бытовой почве, мужчины распивали спиртные напитки.

В скором времени в отношении фигуранта будет избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы. Расследование продолжается.