ФСБ задержала топ-менджера «Аэрофлота» по подозрению в подкупе медиков

Сотрудники ФСБ задержали заместителя директора департамента производства полетов «Аэрофлота» Анатолия Якимчука по подозрению в подкупе врачебно-летной комиссии. 65-летний Якимчук 45 лет проработал в авиакомпании.

В конце декабря на очередной медицинской комиссии у главного пилота авиакомпании выявили проблемы со здоровьем. С такими показателями Якимчук не мог быть допущен к полетам. Якимчук пытался дать взятку — 50 тысяч рублей председателю Центральной врачебно-летной экспертной комиссии гражданской авиации Борису Потиевскому. Потиевский сообщил о попытке подкупа сотрудникам правоохранительных органов, - передает РБК.

В отношении пилота возбуждено уголовное дело по даче взятки должностному лицу. Якимчук был отпущен домой под подписку о невыезде. Материалы поступили в Тушинский районный суд, судебное заседание было назначено на 28 января, но его перенесли из-за неявки свидетелей. Анатолий Якимчук - заслуженный пилот России.