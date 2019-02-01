В поликлинике Челябинска врач-терапевт оказался вампиром-расчленителем

В одной из поликлиник Челябинска работал врачом мужчина, который, как оказалось, трудился в медучреждении по поддельному диплому. Однако, "липовые" документы стали лишь "верхушкой айсберга".

"Доктор" Борис Кондрашин оказался маньяком-расчленителем, 20 лет назад зверски разделавшимся со своим одноклассником. Тогда он заманил молодого человека "наркотиками", на деле оказавшимися транквилизаторами.

Их он взял у своего отца, который работал психиатром. "Накачав" приятеля, Кондрашин расчленил его тело и выпил его кровь. По словам маньяка, причина проста: он является знатным вампиром, бароном фон Гинцелем.

Убийство, по собственному признанию, было совершено им "во славу темных сил". Что интересно, позже следователи выяснили, что Кондрашин и впрямь обладает данным титулом и принадлежит к древнему дворянскому роду.

После того инцидента Кондрашин поступил на лечение в психиатрическую больницу. А по выходу из этого учреждения сразу устроился в другое - поликлинику Ленинского района по поддельным документам терапевта.

Его задержали благодаря бдительности психиатра, который на одном из медицинских форумов узнал в "докторе" маньяка. Кроме того, у "барона" были обнаружены наркотики. Мужчина арестован, ведется следствие, пишет Znak.com.