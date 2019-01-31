В Москве один из пассажиров метро открыл стрельбу

В Москве мужчина попытался пройти в вестибюль станции метро "Домодедовская" с пистолетом. В Сети появилось видео, как гражданин с предметом, похожим на пистолет, убегает от контролера.

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 25-летний мужчина при входе в вестибюль станции метро несколько раз выстрелил в воздух из пневматического пистолета, после чего прошел через турникеты.

Помощь в задержании хулигана полицейским оказала девушка, которую напугали выстрелы. Она привлекла внимание сотрудников правоохранительных органов к дебоширу и первой бросилась ему наперерез.

Мужчину схватили. У него изъяли пневматический пистолет калибра 4.5 миллиметра, сообщает телеканал "Вести". Возбуждено уголовное дело по статьям 119 и 213 УК РФ - "Угроза убийством" и "Хулиганство".



