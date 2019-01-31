СКР опубликовал видео задержания Арашукова, появились видео обыска у сенатора

Следственный комитет России опубликовал видеозапись задержания сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова, в сети появились видео обыска. По данным СКР, 32-летний Рауф Арашуков задержан по подозрению в создании преступной организации, хищении природного газа ПАО «Газпром», совершении двух убийств и других преступлений.

Также в рамках уголовного дела задержан его отец Рауль Арашуков. По версии следствия, Арашуков - старший причастен к хищениям на протяжении нескольких лет природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей.

Следователями СК России совместно с сотрудникам ФСБ проводятся масштабные следственные действия в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Будённовске, Астрахани и других городах. Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности фигурантов, а также иные лица, возможно причастные к расследуемым преступлениям.

В ходе следственных действий сотрудники СК и ФСБ изъяли слитки золота, редкие сабли, мечи и другие ценности. На кадрах видеосъемки можно увидеть только небольшую часть из того, что обнаружили силовики при обысках, - сообщает "МК".

32-летнего сенатора задержали по подозрению в причастности к убийствам зампреда молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Шебзухова в 2010 году.