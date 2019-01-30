Дело о садовнике: ландшафтный дизайнер убил 8 человек

В Торонто задержанный около года назад ландшафтный дизайнер Брюс Макартур сознался в том, что убил восемь человек. Все жертвы были жителями одного из районов города, который называется Гей-Виллидж и является пристанищем для людей нетрадиционной ориентации.

67-летний убийца орудовал в городе более семи лет, сообщает РИА Новости. Среди его жертв оказались иммигранты из Афганистана, Шри-Ланки, Ирана и Турции. Кроме них в списке был знакомый Макартура и местный бездомный. Профессия помогала мужчине долгое время оставаться непойманным – он прятал тела своих жертв в саду своего клиента.

Макартура наконец поймали около года назад. В квартире мужчины полицейские обнаружили привязанного к кровати молодого человека. Мэр города Торонто выразил надежду, что убийца больше не выйдет на свободу, а также сравнил его с «чудовищем, которое охотилось в нашем городе».

За каждого убитого ландшафтному дизайнеру грозит пожизненный срок, а на досрочное освобождение он не сможет претендовать раньше, чем через четверть века.