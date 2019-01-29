Иркутские десятиклассники до смерти избили своего знакомого

Два иркутских школьника избили на улице своего двадцатилетнего знакомого, с которым общались в одной компании. Молодой человек был госпитализирован, но спасти его врачам не удалось.

В региональном управлении Следственного комитета России сообщили, что молодого человека в бессознательном состоянии обнаружили в субботу ночью на улице. Он был госпитализирован, но скончался спустя несколько часов.

Под подозрение попали два десятиклассника, которые признались в содеянном. Они рассказали, что в процессе ссоры избили своего приятеля, а затем сбежали, передаёт Lenta.Ru. Теперь в отношении 16-летних подростков открыто уголовное дело. Они обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.