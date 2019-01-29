Аферисты, лишавшие москвичей жилья, пойманы

В Москве полицейские задержали аферистов, которые обманным путём оставили без квартир около сотни жителей столицы. Согласно предварительным подсчётам, сумма ущерба составила более 300 миллионов.

Мошенники представлялись работниками различных компаний и использовали реквизиты организаций для заключения договора займа с хозяевами жилплощади. Залогом при этом становилась недвижимость. Потерпевших вводила в заблуждение сумма, указанная в договоре и выдаваемая клиентам, сообщает Мир24.

В итоге мошенники становились обладателями документов на право собственности указанной в договоре недвижимости. В ходе таких махинаций жилья лишились более ста человек, а сумма ущерба перевалила за 300 миллионов рублей.

Организаторы и участники подобных махинаций задержаны и помещены под стражу, в отношении них открыто уголовное дело по статье "Мошенничество".