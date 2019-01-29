600 рублей или жизнь: мужчина изрезал ножом девушку,которая не дала денег в долг

На Камчатке в городе Елизово 25-летнюю девушку госпитализировали с многочисленными ножевыми ранениями. Пострадавшая отказалась назвать своего обидчика, но расследование всё равно привело к подозреваемому.

В полиции рассказали, что на теле девушки имелись множественные колото-резанные раны лица, шеи, грудной клетки и рук. Следователи выяснили, что виновником случившегося оказался 23-летний знакомый пострадавшей, с которым она училась в школе и когда-то встречалась. Он пришёл к девушке с просьбой одолжить 600 рублей, но получил отказ. Тогда молодой человек привязал её скотчем к стулу и кухонным ножом изрезал свою жертву, после чего она отдала ему нужную сумму.

Теперь молодому человеку грозит лишение свободы сроком до 10 лет, в его отношении открыто уголовное дело по статье "Разбой", сообщает РИА Новости.