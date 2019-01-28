В Сочи произошел массовый конфликт со стрельбой

Правоохранительные органы города Сочи проводят проверку после массовой драки между гражданами, вспыхнувшей на остановке общественного транспорта, в ходе которой было применено оружие.

В одном из краснодарских пабликов в социальной сети появилось видео, запечатлевшее потасовку, в которой принимают участие порядка десяти человек. В какой-то момент раздаются выстрелы.

Неподалеку оказался припаркован полицейский автомобиль. Сотрудник правоохранительных органов пытался утихомирить гражданских, однако они все же набросились на одного из мужчин и избили его.

Как выяснилось позже, стрельбу открыл молодой человек, ставший жертвой. Стрелял он по своим обидчикам, а когда патроны кончились, драка возобновилась. Причины произошедшего устанавливаются.





Видео: vk.com