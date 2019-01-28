В Сочи произошел массовый конфликт со стрельбой
28 января 2019, 20:58 [ «Аргументы Недели» ]
Правоохранительные органы города Сочи проводят проверку после массовой драки между гражданами, вспыхнувшей на остановке общественного транспорта, в ходе которой было применено оружие.
В одном из краснодарских пабликов в социальной сети появилось видео, запечатлевшее потасовку, в которой принимают участие порядка десяти человек. В какой-то момент раздаются выстрелы.
Неподалеку оказался припаркован полицейский автомобиль. Сотрудник правоохранительных органов пытался утихомирить гражданских, однако они все же набросились на одного из мужчин и избили его.
Как выяснилось позже, стрельбу открыл молодой человек, ставший жертвой. Стрелял он по своим обидчикам, а когда патроны кончились, драка возобновилась. Причины произошедшего устанавливаются.
Видео: vk.com