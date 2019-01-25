Пойман маньяк, 22 года терроризировавший Свердловскую область

В Свердловской области раскрыли дело о серийном маньяке, который на протяжении 22 лет не давал покоя жителям Екатеринбурга. Излюбленным местом мужчины для охоты на своих жертв были мосты и транспортные развязки.

Серийным маньяком оказался 48-летний мужчина без определённого места жительства, сообщает Мир24. Свои преступления он совершал с 1992 по 2014 годы. Жертвами мужчины стали 12 девушек. Он похищал их вещи, насиловал и угрожал убийством. Одна из девушек в результате нанесённых травм скончалась. За годы следствия полиция опросила около 17 тысяч человек.

Теперь пойманного преступника ждёт суд. Его обвиняют в убийстве, изнасиловании, грабеже и разбое. Как стало известно, ранее мужчина уже отбывал наказание за преступления подобного рода.