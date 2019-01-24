В Хабаровске массово эвакуировали больницы из-за сообщений о минировании

Более 40 школ, больниц и торговых центров Хабаровска были эвакуированы в четверг из-за сообщений о якобы заложенных в зданиях взрывных устройствах. Об этом сообщил представитель городской мэрии.

Как отмечает издание "Свободная Пресса", эвакуации из-за анонимного звонка подверглась и мэрия города. Также специалисты проверили социальные объекты и административные здания Южно-Сахалинска.

По итогам проверки объектов в Хабаровске и более 20 зданий Южно-Сахалинска выяснилось, что поступившие сообщения о взрывных устройствах оказались ложными. По данным фактам проводится проверка.