Пассажир рейса Сургут-Москва задержан за захват самолета

Пассажир рейса Сургут-Москва, который может быть ответственен за нештатную ситуацию на борту и изменение маршрута лайнера, задержан в ходе штурма. Об этом сообщает "Российская газета". В Ханты-Мансийске приземлился самолет, который, предположительно, был захвачен

Видеокадры с моментом задержания злоумышленника, пытавшегося угнать самолет Сургут-Москва, появились в распоряжении "Звезды". На записи запечатлен момент спецоперации по обезвреживанию пассажира.

Напомним, как ранее писали "Аргументы Недели", речь идет о рейсе SU1515, который должен был сесть в московском аэропорту "Шереметьево", но приземлился в Ханты-Мансийске по пути в Афганистан.