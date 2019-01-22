Пассажир рейса Сургут-Москва задержан за захват самолета
22 января 2019, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]
Пассажир рейса Сургут-Москва, который может быть ответственен за нештатную ситуацию на борту и изменение маршрута лайнера, задержан в ходе штурма. Об этом сообщает "Российская газета".
Видеокадры с моментом задержания злоумышленника, пытавшегося угнать самолет Сургут-Москва, появились в распоряжении "Звезды". На записи запечатлен момент спецоперации по обезвреживанию пассажира.
Напомним, как ранее писали "Аргументы Недели", речь идет о рейсе SU1515, который должен был сесть в московском аэропорту "Шереметьево", но приземлился в Ханты-Мансийске по пути в Афганистан.