В Москве задержан мужчина, подозреваемый в угрозах учителям

В Москве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в звонках с угрозами директору и учителям одной из столичных школ с требованием воздействовать за долги на родителей одного из детей. Задержан 28-летний москвич, сообщается на сайте московского главка МВД.

О том, что директору и учителям школы №1285 поступали угрозы от коллекторов, - ранее сообщал RT. Неизвестные звонили и требовали "взыскать долг с родителей двух учеников, а детей "вышвырнуть" из учебного заведения".

В МВД подтвердили, что в полицию поступали угрозы на телефон одной из школ и на личный номер директора. Он угрожал родственникам директора.

Было заведено уголовное дело по статье "угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью".

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Большой Набережной улице. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Он признался, что звонил директору и требовал, чтобы детей должников отчислили.