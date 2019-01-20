Драка в московском метро закончилась поножовщиной
20 января 2019, 14:38 [ «Аргументы Недели» ]
В столичном метро двое мужчин получили ножевые ранения. Драка произошла на станции "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии. Пострадавшим оказана врачебная помощь.
В пресс-службе столичного управления полиции сообщили, что в драке участвовали четверо мужчин. В ходе конфликта один из них достал нож и ранил двоих человек, передаёт ТАСС.
"В настоящий момент нападавший задержан, раненым оказывается медицинская помощь", - рассказали в полиции о ситуации.
По факту произошедшего инцидента уже начата доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. О состоянии потерпевших не сообщается.