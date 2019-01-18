В Ставропольском крае ветерана войны избили до смерти

В Ставропольском крае от травм скончалась 97-летняя ветеран Великой Отечественной войны. Женщину в её доме избили грабители, которые затем похитили у женщины деньги и документы.

97-летняя ветеран Великой Отечественной войны из села Курсавки Ставропольского края скончалась от травм, полученных после нападения грабителей. По данным следствия, в четверг, 10 января, двое мужчин проникли в дом пенсионерки через окно, затем накрыли женщину одеялом и начали бить по голове. После злоумышленники забрали у неё паспорт и деньги.

Женщина была доставлена в больницу, где через два дня скончалась от полученных травм. В региональном управлении Следственного комитета сообщается, что возбуждено уголовное дело по статьям "Разбой" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Расследованием занимается отдел по особо важным делам.