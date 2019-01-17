Сотрудники Академии художеств получили срок за попытку вывоза картин из РФ

Директор и сотрудник Хейлунцзянской академии художеств города Харбина приговорены судом к двум годам лишения свободы за попытку контрабанды из России четырех дорогостоящих полотен. Из бельгийской церкви похитили картину кисти Микеланджело

В Московском районе Петербурга суд вынес приговор в отношении двух граждан Китая, которые пытались незаконно перевести через границу картины, имеющие культурную ценность, в своем багаже.

Отмечается, что полотна обнаружили в ходе досмотра. Обвиняемые свою вину признали. Ближайшие два года директор и сотрудник Академии художеств проведут в колонии общего режима.

Напомним, ранее АН сообщали, что из церкви в северо-западной части Бельгии 11 января похитили картину, которая, возможно, принадлежит кисти великого художника Микеланджело.

А в конце декабря прошлого года в Норвегии из музея Стенерсена в городе Осло бесследно пропали сразу шесть полотен знаменитого норвежского художника Эдварда Мунка.