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Сотрудники Академии художеств получили срок за попытку вывоза картин из РФ
17 января 2019, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]
Директор и сотрудник Хейлунцзянской академии художеств города Харбина приговорены судом к двум годам лишения свободы за попытку контрабанды из России четырех дорогостоящих полотен.
В Московском районе Петербурга суд вынес приговор в отношении двух граждан Китая, которые пытались незаконно перевести через границу картины, имеющие культурную ценность, в своем багаже.
Отмечается, что полотна обнаружили в ходе досмотра. Обвиняемые свою вину признали. Ближайшие два года директор и сотрудник Академии художеств проведут в колонии общего режима.
Напомним, ранее АН сообщали, что из церкви в северо-западной части Бельгии 11 января похитили картину, которая, возможно, принадлежит кисти великого художника Микеланджело.
А в конце декабря прошлого года в Норвегии из музея Стенерсена в городе Осло бесследно пропали сразу шесть полотен знаменитого норвежского художника Эдварда Мунка.
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