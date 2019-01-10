Неизвестные устроили стрельбу возле столичного кафе и увезли мужчину в багажнике

Группа неизвестных устроила стрельбу возле одного из столичных кафе на проспекте Мира. После этого они поместили мужчину в багажник автомобиля и уехали.

О произошедшем сообщила помощник руководителя главка СК России по Москве Юлия Иванова. По её словам, вечером 10 января группа неизвестных произвели выстрелы из огнестрельного оружия вблизи одного из кафе, расположенного на проспекте Мира. Затем они поместили мужчину в багажник и скрылись в неизвестном направлении.

Следователи проводят проверку с целью установления местонахождения автомобиля и находящегося в нём человека, сообщает Газета.ru.