//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Мария Горбань расстроила поклонников, опубликовав фото в бикини
- Любовь Толкалина рассказала, какой уголок Земли для нее настоящий земной рай
- Почему Первый канал второй год подряд "вырезает" Бузову из шоу
- Актер Алексей Серебряков стал дедом
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Криминал 13+
Неизвестные устроили стрельбу возле столичного кафе и увезли мужчину в багажнике
10 января 2019, 22:42 [ «Аргументы Недели» ]
Группа неизвестных устроила стрельбу возле одного из столичных кафе на проспекте Мира. После этого они поместили мужчину в багажник автомобиля и уехали.
О произошедшем сообщила помощник руководителя главка СК России по Москве Юлия Иванова. По её словам, вечером 10 января группа неизвестных произвели выстрелы из огнестрельного оружия вблизи одного из кафе, расположенного на проспекте Мира. Затем они поместили мужчину в багажник и скрылись в неизвестном направлении.
Следователи проводят проверку с целью установления местонахождения автомобиля и находящегося в нём человека, сообщает Газета.ru.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
Мария Горбань расстроила поклонников, опубликовав фото в бикини
//В мире
Томос против Зеленского. Скучное начало предвыборной кампании на Украине
//В мире
Варианты стратегии России по пресечению блицкрига ВСУ в Донбассе обозначили СМИ
//Новости МирТесен
//Наука
Рогозин: NASA попросило "Роскосмос" создать лунную версию "Союза"
//В мире
//Новости партнеров
//В мире
Эксперты назвали возможных конкурентов Тимошенко во втором туре выборов
//Общество
//Политика
Павел Дуров заявил о ликвидации компании Telegram Messenger LLP
//В мире
Полторак объявил о запуске серийного производства ракетного комплекса "Ольха"
//Новости СМИ2
//Здоровье
//В мире
Украинский чиновник: Киев продолжит направлять корабли через Керченский пролив
//Общество
//Здоровье
Учёные считают, что пар от электронных сигарет опасен для детей с астмой
//В мире
//Общество
В Сургуте загорелся жилой многоквартирный дом. Есть пострадавшие
//Общество
Под Бахчисараем на трассе спасатели вытащили из машины 3-х пострадавших
//Политика
Трамп покинул встречу с демократами после первого же вопроса
//В мире
Военный эксперт поведал о сорванном Москвой плане удара ИГ по российской Кубани
//В мире
Лукашенко предупредил Россию об угрозе потери "единственного союзника" на Западе
//Здоровье
Врачи рассказали, почему мужчинам стоит опасаться проблем с сердцем
//Здоровье
Госдума одобрила уголовное наказание за онлайн-продажу фальшивых лекарств
//Здоровье
Учёные рассказали, какие факторы влияют на заражение вирусом гриппа
Виторган опубликовал семейное фото: Ксения Собчак смотрит с их сыном мультики
//live
Не могу сравнить ни одного нынешнего руководителя с личностью Анатолия Лукьянова
//Спорт