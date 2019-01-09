Похитители жены норвежского миллионера потребовали выкуп в криптовалюте

Злоумышленники потребовали выкуп за жену одного из богатейших жителей Норвегии. Сведений о 68-летней женщине не было почти 10 недель, пока несколько дней назад похитители не заявили о своих требованиях.

Анне-Элизабет Фалкевик-Хаген, жена миллионера Тома Хагена, была похищена из своего дома в конце октября, сообщает РИА Новости. С тех пор поиски женщины были в строгой секретности, чтобы ненароком не подвергнуть опасности её здоровье и жизнь.

И вот теперь похитители вышли на связь, потребовав в качестве выкупа за женщину девять миллионов евро в криптовалюте. Выбор злоумышленников пал на криптовалюту Monero. Считается, что при таком переводе невозможно отследить адресата.