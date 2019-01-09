В Подмосковье разыскивают опасного убийцу, зарезавшего полицейского

Сотрудник полиции убит в подмосковном Подольске. Глава пресс-службы главка полиции по Тверской области, где проходил службу погибший, уточнил, что убийство произошло на бытовой почве.

Человека, подозреваемого в данном убийстве, объявили в розыск. Исаев А.Г. 1978 года рождения может скрываться на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. Преступник вооружен.

Полицейский в момент гибели не был при исполнении. Он приехал в отпуск к своей возлюбленной, пишет "Свободная пресса". Исаев является ее соседом по коммуналке. Ранее был судим за аналогичное покушение.