Полиция Испании освободила из рабства девушек из России и Украины

Испанским полицейским удалось освободить из сексуального рабства девушек, которых принуждали к работе в одном из увеселительных заведений Гранады. Подозреваемые находятся под стражей.

Полицейские из Испании освободили пятерых гражданок России и Украины, которых насильно удерживали в ночном клубе Гранады. Задержано четверо подозреваемых, трое из которых уже находятся под стражей, сообщает РИА Новости.

Как стало известно со слов одной из потерпевших, девушек пригласили в Испанию на заработки. Подозреваемые выбирали себе жертв в соцсетях среди молодых женщин, нуждающихся в заработке. Им предлагали работу аниматором или хостес с хорошим заработком. Но на деле всё выходило совершенно иначе. Девушек заставляли оказывать мужчинам определённого рода услуги, за отказ жертв ждал крупный штраф. Жить девушкам приходилось в том же клубе, при этом оплачивая за проживание по пять евро ежедневно.

При обыске полицейские также обнаружили оружие, крупную сумму денег и наркотики.