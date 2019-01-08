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Полиция Испании освободила из рабства девушек из России и Украины
8 января 2019, 21:02 [ «Аргументы Недели» ]
Испанским полицейским удалось освободить из сексуального рабства девушек, которых принуждали к работе в одном из увеселительных заведений Гранады. Подозреваемые находятся под стражей.
Полицейские из Испании освободили пятерых гражданок России и Украины, которых насильно удерживали в ночном клубе Гранады. Задержано четверо подозреваемых, трое из которых уже находятся под стражей, сообщает РИА Новости.
Как стало известно со слов одной из потерпевших, девушек пригласили в Испанию на заработки. Подозреваемые выбирали себе жертв в соцсетях среди молодых женщин, нуждающихся в заработке. Им предлагали работу аниматором или хостес с хорошим заработком. Но на деле всё выходило совершенно иначе. Девушек заставляли оказывать мужчинам определённого рода услуги, за отказ жертв ждал крупный штраф. Жить девушкам приходилось в том же клубе, при этом оплачивая за проживание по пять евро ежедневно.
При обыске полицейские также обнаружили оружие, крупную сумму денег и наркотики.
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