Пьяный житель Украины ударил россиянина ножом 60 раз

Пьяный гражданин Украины убил россиянина ножом. В ходе конфликта житель Днепропетровской области нанёс 60 ножевых ранений жертве из России. Подозреваемый задержан, ведётся следствие.

Инцидент случился в Кривом Роге, сообщает РИА Новости. Двое мужчин распивали алкогольные напитки. В процессе между ними произошел конфликт. Пьяный 40-летний украинец нанёс своему оппоненту около 60 ударов ножом, в результате чего россиянин скончался.

Подозреваемый задержан. Согласно сообщению пресс-службы областного управления полиции Украины, им оказался ранее судимый житель Терновского района в Кривом Роге. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве, ведётся следствие.