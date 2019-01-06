Мужчина убил водителя скорой помощи, перепутав его с любовником сожительницы

В Чувашии мужчина задержан по подозрению в убийстве водителя скорой помощи. Подозреваемый застрелил сотрудника скорой, приняв его за любовника своей сожительницы.

Житель посёлка Первомайский приревновал сожительницу к фельдшеру скорой помощи, сообщает РИА Новости. Мужчина отправился к обидчику, вооружившись охотничьим ружьём. Дверь подстанции скорой помощи открыл водитель, в которого стрелок по ошибке выпустил заряд картечи. От полученных ранений мужчина скончался.

"Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Подозреваемый в убийстве задержан и заключен под стражу", - сообщили в региональном СУСК. Следователи изъяли у подозреваемого оружие. Теперь мужчину ждёт судебно-психиатрическая экспертиза для установления вменяемости.