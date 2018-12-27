Пенсионерка, убившая и расчленившая сына, отделалась ограничением свободы

Суд Хабаровска признал 63-летнюю пенсионерку виновной в убийстве в состоянии аффекта и приговорил её к ограничению свободы. Женщина убила своего сына, а затем расчленила тело.



Ограничение свободы сроком на год и 11 месяцев получила пенсионерка из Хабаровска, убившая собственного сына, сообщает РИА Новости. Судом было установлено, что женщина проживала в квартире вместе со 42-летним сыном, выпивающим и безработным. Во время очередной ссоры мать ударила сына сковородой по голове, после чего совершила несколько ударов ножом. В результате мужчина умер.



Пенсионерка решила скрыть следы преступления, для чего купила болгарку, при помощи которой расчленила тело и разложила его по пакетам. Соседи заметили подозрительное поведение женщине во время попыток избавиться от трупа и сообщили в полицию. Женщину задержали возле подъезда вместе с мешками.



Пенсионерка признала преступление и активно сотрудничала со следствием. Суд признал её виновной в убийстве, совершённом в состоянии аффекта и назначил 1 год и 11 месяцев ограничения свободы.