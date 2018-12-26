В Ульяновске обнаружили тела четырёх человек с огнестрельными ранениями

Тела четырёх человек с огнестрельными ранениями обнаружены в Ульяновске. Среди убитых есть несовершеннолетние. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Четверо убитых обнаружены в Ульяновске, информирует ТАСС. На телах жертв присутствуют огнестрельные ранения. Как сообщает Следственный комитет РФ по Ульяновской области, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел 48-летней местной жительницы, ее двоих несовершеннолетних детей - девочек 15 и 11 лет, а также неустановленного мужчины в возрасте около 40 лет.

Согласно сообщению, тела были обнаружены в одной из квартир в Заволжском районе Ульяновска. Ещё один семнадцатилетний подросток был госпитализирован с огнестрельным ранением плеча. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.