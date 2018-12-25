В Санкт-Петербурге пациент выстрелил во врача и покончил с собой

Следственный Комитет возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство" после стрельбы, устроенной пациентом во вторник в одной из частных клиник в центре Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел в центре Восточной медицины на улице 4-ой Советской. Мужчина пришел на сеанс иглоукалывания, однако, зайдя в кабинет, внезапно достал два травматических пистолета и напал на медика, пишет ТАСС.

Он совершил три выстрела в сторону врача, попав ей в ногу и живот. Затем пациент выстрелил в себя. Женщине удалось выбежать в коридор и позвать на помощь. Стрелявший скончался, медик получила кровотечение и гематомы.