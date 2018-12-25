В психбольницу вернули сбежавшего рабовладельца

Полиции удалось задержать сбежавшего их психиатрической больницы криминального авторитета Виктора Мошкова, известного как Мошок. Преступник находился в лечебнице по решению суда.



Полицейские поймали сбежавшего неделю назад из Новосибирской психбольницы 63-летнего Виктора Мошкова, сообщает Lenta.Ru. Криминальный авторитет скрывался в частном доме в Куйбышеве. Для поиска опасного преступника были мобилизированы все подразделения уголовного розыска, а также наружные службы полиции Новосибирска и районов области.



Согласно видеозаписям, опубликованным МВД, Мошков покинул лечебницу, спилив решётки на окнах. В данное время по факту халатности со стороны персонала психбольницы ведётся проверка.



Мошков был отправлен в психиатрическую больницу в марте этого года, после того как в СИЗО у него случился инфаркт. Преступник обвиняется в убийстве и рабовладении.