В Брюсселе мужчина обстрелял ресторан из автомата Калашникова

Неизвестный обстрелял из автомата ресторан в центре Брюсселя, после чего скрылся. В инциденте никто не пострадал, сообщает телеканал RTBF со ссылкой на заявление городской прокуратуры.

По данным полиции, неизвестный мужчина трижды выстрелил из автомата Калашникова в окно ресторана на авеню Луизы. Мотивы преступника предстоит установить правоохранителям.